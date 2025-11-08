L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del big match contro la Juventus
L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del big match contro la Juventus, perso per 2-1 tra le mura casalinghe. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Primavera, le parole di Renna
Sul momento: “È difficile lavorare sulla testa quando magari i ragazzi non hanno la qualità, la testa o gli atteggiamenti per reagire a questi momenti. Devo dire la verità, le prime 3-4 partite non sono andate come volevamo, ma sapevamo già che i ragazzi dovevano crescere ed amalgamarsi. Sotto questo aspetto sono molto soddisfatto: i ragazzi hanno un’attenzione ed un atteggiamento da squadra matura, sia a livello singolo che a livello collettivo. Quindi la strada giusta è questa qui”.