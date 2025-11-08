Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan Primavera, Renna: “Atteggiamento da squadra matura. La strada è giusta”

Milan Primavera, Renna: “Atteggiamento da squadra matura. La strada è giusta” - immagine 1
L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del big match contro la Juventus
Alessia Scataglini
L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del big match contro la Juventus, perso per 2-1 tra le mura casalinghe. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, le parole di Renna

—  

Sul momento: “È difficile lavorare sulla testa quando magari i ragazzi non hanno la qualità, la testa o gli atteggiamenti per reagire a questi momenti. Devo dire la verità, le prime 3-4 partite non sono andate come volevamo, ma sapevamo già che i ragazzi dovevano crescere ed amalgamarsi. Sotto questo aspetto sono molto soddisfatto: i ragazzi hanno un’attenzione ed un atteggiamento da squadra matura, sia a livello singolo che a livello collettivo. Quindi la strada giusta è questa qui”.

Sulla giovane età: “Credo che anche oggi è stata una prestazione dove la differenza non si vede perché l’atteggiamento, l’attenzione e la voglia di dimostrare che sono bravi fa sì che alcune lacune, tra virgolette, si nascondono. Sono contento della prestazione, tolto il risultato che è una cosa che non mi fa piacere sono molto contento della prestazione di tutti”.

