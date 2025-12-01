Pianeta Milan
Sabatini: “Se il gol del Milan contro la Lazio l’avesse fatto una squadra di Guardiola …”

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini, ospite negli studi di 'Pressing' sulle reti 'Mediaset', è tornato a parlare di Milan-Lazio 1-0 di sabato scorso a 'San Siro', decisa da un gol di Rafael Leao al termine di una bella azione dei rossoneri
Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ospite nelle scorse ore negli studi di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', è tornato a parlare di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026, terminata 1-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Sabatini ha esordito con un commento 'bomba'.

"Mike Maignan ha fatto un miracolo, ma ha fatto solo quella parata contro la Lazio. E poi è vero: Maignan fa i miracoli, Rafael Leao fa il centravanti, Luka Modric e Adrien Rabiot sono determinanti, i difensori difendono bene. Ma il gol che il Milan fa alla Lazio arriva con quattro passaggi di prima ed è una rete che se la fa una squadra di Pep Guardiola stavamo qui a parlarne per mezzora!".

Su Leao, che Allegri ha tramutato da esterno offensivo in centravanti del suo 3-5-2 e, finora, con ottimi risultati, Sabatini ha quindi chiosato: "Per me Leao può fare la prima punta, ma lo fa con le sue caratteristiche: è uno che va in profondità, ma non è quell'attaccante su cui appoggiarsi quando la squadra soffre. Leao non sa tenere palla e far salire la squadra".

