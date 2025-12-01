"Mike Maignan ha fatto un miracolo, ma ha fatto solo quella parata contro la Lazio. E poi è vero: Maignan fa i miracoli, Rafael Leao fa il centravanti, Luka Modric e Adrien Rabiot sono determinanti, i difensori difendono bene. Ma il gol che il Milan fa alla Lazio arriva con quattro passaggi di prima ed è una rete che se la fa una squadra di Pep Guardiola stavamo qui a parlarne per mezzora!".