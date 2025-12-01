Milan e Technogym, rinnovo della partnership: il comunicato ufficiale

Presso il Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, cuore pulsante dell'attività quotidiana di AC Milan, Technogym assicura efficacia e supporto tecnologico attrezzando i centri di preparazione atletica dedicati alla Prima Squadra maschile e a Milan Futuro. Una terza area per l'allenamento è allestita al PUMA House of Football, che garantisce alla Prima Squadra femminile e al Settore Giovanile gli stessi elevati standard qualitativi, favorendo un percorso di crescita coerente e uniforme.

La collaborazione si estende anche fuori dal campo. Da oltre un anno ai dipendenti rossoneri è dedicata Casa Milan Gym, un moderno Corporate Wellness Center dotato di attrezzature all'avanguardia e del programma digitale Technogym Corporate Club, che contribuisce a creare un ambiente lavorativo positivo e stimolante nella sede aziendale di Milano.

AC Milan e Technogym continueranno a promuovere un ecosistema di benessere e alta performance, mettendo al centro le persone e il loro sviluppo. Dal calciatore professionista al dipendente, per tracciare un percorso di crescita comune, orientato alla qualità e all’'eccellenza".