Milan e Technogym, rinnovo della partnership: il comunicato ufficiale del club rossonero

AC Milan e Technogym annunciano, con una nota ufficiale, il rinnovo della loro partnership: prosegue, dunque, la storica collaborazione tra i due brand all'insegna di benessere, innovazione e alte performance. Ecco il comunicato
(fonte: acmilan.com) "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo con Technogym, leader mondiale nello sport e nel wellness, che si conferma Official Training Equipment Supplier. Un legame che prosegue nel solco della tradizione condivisa di eccellenza, performance e innovazione.

La collaborazione, che presto celebrerà i suoi 40 anni, è sinonimo di continuità e progresso. In queste stagioni di crescita e successi, Technogym ha affiancato il Club fornendo attrezzature di ultima generazione, soluzioni digitali e intelligenza artificiale che rendono l'allenamento sempre più scientifico e personalizzato, in linea con gli standard di alto livello che caratterizzano la metodologia rossonera.

Presso il Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, cuore pulsante dell'attività quotidiana di AC Milan, Technogym assicura efficacia e supporto tecnologico attrezzando i centri di preparazione atletica dedicati alla Prima Squadra maschile e a Milan Futuro. Una terza area per l'allenamento è allestita al PUMA House of Football, che garantisce alla Prima Squadra femminile e al Settore Giovanile gli stessi elevati standard qualitativi, favorendo un percorso di crescita coerente e uniforme.

La collaborazione si estende anche fuori dal campo. Da oltre un anno ai dipendenti rossoneri è dedicata Casa Milan Gym, un moderno Corporate Wellness Center dotato di attrezzature all'avanguardia e del programma digitale Technogym Corporate Club, che contribuisce a creare un ambiente lavorativo positivo e stimolante nella sede aziendale di Milano.

AC Milan e Technogym continueranno a promuovere un ecosistema di benessere e alta performance, mettendo al centro le persone e il loro sviluppo. Dal calciatore professionista al dipendente, per tracciare un percorso di crescita comune, orientato alla qualità e all’'eccellenza".

