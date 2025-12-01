Dopo il rinnovo del giovane Sala, un nome che sta attirando molto l'attenzione e su cui il Milan punta molto è quello di Mattia Cappelletti: possibile rinnovo in vista?

Alessia Scataglini 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 19:08)

E' tempo di rinnovi in casa Milan. Oltre alla prima squadra, dove si sta parlando di alcuni rinnovi di contratto come, ad esempio, quelli di Tomori e Saelemaekers, si lavora anche per le squadre del vivaio rossonero. Dopo il rinnovo contrattuale del giovane Sala, un nome che sta attirando molto l'attenzione e su cui il Milan punta molto è quello di Mattia Cappelletti, giovane classe 2007.

Il giovane terzino destro del Milan Futuro sta continuando ad attirare l'attenzione mettendo in mostra le sue grandissime qualità: dopo l'assist a Lontani, ne è arrivato uno nuovo, confermando l'ottimo momento che il giocatore sta vivendo. Il suo contratto scade a giugno 2026, ma il Milan potrebbe iniziare i dialoghi per un possibile prolungamento. Cappelletti infatti, in casa Milan, viene visto come un possibile “crack”, una pedina molto importante per il futuro della squadra. Il giovane, infatti, unisce la grinta ad un ottima tecnica e, un suo rinnovo, sarebbe una mossa assolutamente positiva.