Nonostante l'infortunio al muscolo soleo del polpaccio abbia, di fatto, consentito l'inizio della sua stagione soltanto tra fine settembre e inizio ottobre, Rafael Leao è riuscito - rapidamente - a prendersi il proscenio nel Milan di Massimiliano Allegri. Schierato nell'insolita, per lui, posizione di centravanti del 3-5-2, l'attaccante portoghese ha realizzato già 6 gol e fornito un assist in 10 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.