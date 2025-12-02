Durante la trasmissione 'Fuoriclasse', su 'DAZN', Andrea Marinozzi, giornalista sportivo e opinionista, ha commentato la prestazione di Leao nell'ultimo Milan-Lazio di campionato, deciso proprio da una rete da bomber navigato dell'area di rigore del numero 10 lusitano sul pregevole assist dalla destra di Fikayo Tomori. Un'azione che, magari, in casa Milan era più facile vedere con uno come Olivier Giroud in area piccola.
"Mi sta piacendo tantissimo l’applicazione di Leao. Ha giocato tante volte spalle alla porta che era una cosa che non gli riconoscevano mai. Con la Lazio è stato importante. Come attaccare la porta sul cross di Tomori, come stacca di testa poco dopo. Sono cose che non pensavo di vedere da Rafael Leao", il commento di Marinozzi.
