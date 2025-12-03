Sulla rivalità tra Milan e Napoli in chiave scudetto:
"Penso proprio di sì. Sono due squadre strutturate per lottare ai vertici. Non so se lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, ma perché no?"
Se ad Allegri manca un attaccante come Borriello:
"Al Milan manca un 'nove' puro, alla Giroud. Nonostante ciò però la squadra sta girando bene. Quando va in contropiede ha delle frecce nel suo arco impressionati: Pulisic, Leao... II portoghese centravanti? Sicuramente Allegri è bravo a fare il suo mestiere ma io non ce lo vedo ad agire da centravanti. Lo vedo più come esterno".
Perché Gimenez non riesce ad incidere?
"Per me non è un nove puro ma è un giocatore che fa tanto movimento ed ha una grande qualità tecnica. Sinceramente non riesco a capire perché non sta rendendo: si impegna, lotta, si sbaglia qualche gol ma se ci arriva sempre non c'è da preoccuparsi. Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia e poi tutto verrà da sé".
