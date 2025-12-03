Pianeta Milan
Borriello: “Milan e Napoli strutturate per lo scudetto. Ad Allegri manca un 9 alla Giroud”

L'ex calciatore del Milan Marco Borriello, intervenuto a margine della presentazione dell'album Panini, ha rilasciato alcune dichiarazioni : le sue parole su Gimenez, Allegri, la lotta scudetto e tanto altro...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In occasione della presentazione del nuovo album delle figurine Panini 2025/26, l'ex giocatore del Milan, Marco Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Tra i vari temi temi discussi, l'ex rossonero si è soffermato a parlare della lotta scudetto tra Milan e Napoli, per poi spostarsi a parlare del problema attaccanti del Milan, rilasciando alcune parole anche su Santiago Gimenez. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Borriello

—  

"A Napoli cercavamo Maradona e dato che c'era una forte rivalità con il Milan all'epoca, quelle dei rossoneri le scartavamo (ride, ndr). Uscivano tutti, ma Maradona non usciva mai".

Sulla rivalità tra Milan e Napoli in chiave scudetto:

"Penso proprio di sì. Sono due squadre strutturate per lottare ai vertici. Non so se lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, ma perché no?"

Se ad Allegri manca un attaccante come Borriello: 

"Al Milan manca un 'nove' puro, alla Giroud. Nonostante ciò però la squadra sta girando bene. Quando va in contropiede ha delle frecce nel suo arco impressionati: Pulisic, Leao... II portoghese centravanti? Sicuramente Allegri è bravo a fare il suo mestiere ma io non ce lo vedo ad agire da centravanti. Lo vedo più come esterno".

Perché Gimenez non riesce ad incidere?

"Per me non è un nove puro ma è un giocatore che fa tanto movimento ed ha una grande qualità tecnica. Sinceramente non riesco a capire perché non sta rendendo: si impegna, lotta, si sbaglia qualche gol ma se ci arriva sempre non c'è da preoccuparsi. Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia e poi tutto verrà da sé".

