Materazzi sulla lotta scudetto: “C’è il Milan che è ben attrezzato e ben allenato”

Materazzi sulla lotta scudetto: “C’è il Milan che è ben attrezzato e ben allenato” - immagine 1
Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: le sue parole sul Milan di Allegri in ottica scudetto e sul derby
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. L'ex difensore ha parlato, chiaramente, dei nerazzurri, ma si è soffermato anche sulla lotta scudetto e sul derby contro il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Materazzi

—  

"Siamo a un punto dalla prima. Il campionato è lungo, ci sono tante squadre. C'è Milan che, giocando una partita a settimana, è ben attrezzato e ben allenato. Quindi sarà lunga fino alla fine. Mi auguro di portare a casa un risultato positivo a fine anno, magari sperando con qualche trofeo, perché io ho sempre detto e lo ribadisco, ma penso che chiunque capisce almeno un po' di calcio sa che l'Inter, secondo me, è la squadra più attrezzata per vincere lo Scudetto e per andare lontano in Europa

Il derby, poteva finire 1-2-3-0 per l'Inter, poi hai perso perché il Milan è una squadra che ti aspetta, ha imparato a giocare contro l'Inter, perché dopo 7-8 derby persi consecutivamente si è messa con molta umiltà ad aspettare l'Inter, aspettare l'occasione di fare gol e l'ha sempre fatto fino a oggi, perché ha vinto 3-4 derby di fila, anche meritatamente, perché non dico che il Milan non abbia meritato domenica scorsa, sicuramente l'Inter ha avuto più occasioni, però il Milan ha fatto la sua partita, la partita che doveva fare, per poter portare a casa un risultato utile contro una squadra molto forte"

