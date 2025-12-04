Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla prossima sessione invernale. La scorsa per il Diavolo fu molto intensa con gli arrivi all'ultimo di Gimenez, Bondo, Joao Felix, Walker e Sottil. Tanti cambi che poi non hanno portato ai risultati sperati. Stesso discorso si può fare per quanto riguarda lo scorso mercato estivo. Due sono i giocatori arrivati al Diavolo che stanno facendo sempre la differenza ovvero Modric e Rabiot. Due investimenti più per il presente che per il futuro. Gli altri colpo della dirigenza rossonera non stanno ancora fruttando. PROSSIMA SCHEDA>>>
Lazio-Milan, Nkunku, Jashari e non solo: dall'ultimo calciomercato si attendono risposte
Calciomercato Milan, i rossoneri in estate hanno speso molti per tanti colpi, ma alcuni non hanno ancora lasciato il graffio. Nkunku e non solo: contro la Lazio servono risposte
