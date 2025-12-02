Rabiot fondamentale nel Milan di Allegri: ecco perché Max l'ha voluto

L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot: numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese
Anche i numeri del Milan testimoniano l'importanza di Rabiot in campo. In sei match di Serie A con il francese in campo il Milan ha vinto cinque volte e pareggiato una sola volta, allo Stadium contro la Juventus. In queste sei partite, peraltro, un solo gol subito su calcio di rigore. Nelle partite saltate a causa dell'infortunio subito in Nazionale, il Diavolo ha vinto solo due partite e pareggiate tre. I numeri spiegano perché il tecnico toscano lo abbia voluto così tanto, ora, infatti, se lo gode al Max.
