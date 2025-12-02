Rabiot fondamentale nel Milan di Allegri: ecco perché Max l'ha voluto

Secondo la 'rosea' è lui il vero tassello indispensabile della rosa di Max Allegri. "Con lui il Diavolo non ha sistemato solo la mediana, ma l'intera squadra. Perché Rabiot trascina compagni e... avversari" scrive il quotidiano. I primi perché con lui e Modric si sentono più sicuri e riescono ad alzare il livello delle loro prestazioni. I secondi perché è effettivamente complicato togliergli il pallone tra i piedi, per via del suo strapotere fisico dimostrato nei vari big match disputati quest'anno, tra tutti il derby in cui ha vinto il duello con Barella.