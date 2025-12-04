Lazio-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con una buona forma, avendo vinto l'ultima partita di Serie A proprio contro la Lazio per 1-0. I rossoneri hanno mostrato solidità difensiva e capacità di gestione del gioco. In Coppa Italia, come dicevamo, i rossoneri hanno superato il Bari 2-0 ad agosto e il Lecce 3-0 a settembre, sempre senza subire reti. Ora la Lazio, per cercare di entrare tra le prime otto del torneo e per proseguire questo momento positivo. Possibile qualche rotazione nell'XI iniziale per Mister Allegri; assenti Fofana, Athekame e Gimenez, mentre sarà a disposizione Christian Pulisic.

Ai nostri microfoni ha parlato Mister Allegri, alla vigilia: "Sarà una partita diversa rispetto a sabato, ci sarà pressione, e noi dovremo giocare una gara di lucidità e di tecnica. La Coppa Italia deve essere un obiettivo per tutti, sapendo che è complicato a partire da questo Ottavo di finale".

QUI LAZIO — La Lazio si presenta a questa sfida dopo una serie di risultati altalenanti. L'imbattibilità in campionato, che durava dal derby di settembre, è stata interrotta dalle sconfitte di San Siro contro Inter prima e Milan poi. Nel mezzo, il successo casalingo sul Lecce. In Coppa Italia, competizione che i biancocelesti hanno vinto per l'ultima volta nel 2018/19, è il debutto stagionale, e la Lazio proverà a far valere il fattore campo: all'Olimpico tre vittorie nelle ultime tre, tra cui anche contro la Juventus. Anche Sarri cambierà qualcosa rispetto alla formazione vista a San Siro.

Così Maurizio Sarri in vista della partita: "Dovremo essere ordinati e umili, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una partita nervosa. Non possiamo azzerare la pericolosità del Milan, che è una delle poche squadre in Serie A in grado di vincere le gare in tutti i modi. Per fortuna avremo di nuovo i tifosi con noi".

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan ha vinto nove gare contro la Lazio in Coppa Italia (nove anche contro Napoli e Sampdoria) e solo contro l'Inter (11) conta più successi nella competizione

Grande equilibrio nelle ultime 19 partite tra Lazio e Milan disputate in casa dei biancocelesti tra tutte le competizioni: sei vittorie per parte e sette pareggi, tra cui due "X" in Coppa Italia (doppio 0-0, nelle semifinali delle edizioni 2017/18 e 2018/19).

Il Milan ha superato il turno in 15 degli ultimi 16 Ottavi di finale disputati in Coppa Italia (14V, 1N,1P), con l’unica eccezione la sconfitta e seguente eliminazione del 2022/23 contro il Torino (0-1 casalingo).

Rafael Leão ha preso parte a nove reti in 13 sfide contro la Lazio con il Milan tra tutte le competizioni (quattro reti e cinque assist), record personale di partecipazioni attive contro una singola avversaria in gare ufficiali con la maglia rossonera.

DOVE GUARDARE LAZIO-MILAN — In Italia verrà trasmessa su Italia1, in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.30 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI COPPA ITALIA — L'arbitro del match sarà Marco Guida, assistito da Alessandro Lo Cicero e Pietro Dei Giudici. Il quarto ufficiale sarà Daniele Doveri. Al VAR Ivano Pezzuto, assistito da Gianluca Aureliano.

Il programma degli Ottavi di finale di Coppa Italia è stato aperto da Juventus-Udinese 2-0 di martedì sera. Ieri, mercoledì, si sono giocate Atalanta-Genoa 4-0, Napoli-Cagliari 9-8 (ai calci di rigore) e Inter-Venezia 5-1. Alle 18.00 di oggi Bologna-Parma e alle 21.00 Lazio-Milan. Chiudono il programma Roma-Torino, 13 gennaio alle 21.00, e Fiorentina-Como, 27 gennaio, sempre alle 21.00.