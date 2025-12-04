Pianeta Milan
FORMAZIONI

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma: le scelte definitive dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali della partita dell'Olimpico

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedro, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Modrić, Sala, Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Lazio-Milan. Finora Guida ha incontrato la Lazio, in carriera, per 28 volte: il suo 'score' con i biancocelesti è di 9 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 39 i precedenti: con i rossoneri troviamo 19 vittorie,11 pareggi e 9 sconfitte.

