Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Lazio-Milan. Finora Guida ha incontrato la Lazio, in carriera, per 28 volte: il suo 'score' con i biancocelesti è di 9 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 39 i precedenti: con i rossoneri troviamo 19 vittorie,11 pareggi e 9 sconfitte.