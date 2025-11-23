Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Derby Inter-Milan, le formazioni ufficiali: torna Rabiot. Ecco chi gioca sulla sinistra

FORMAZIONI

Derby Inter-Milan, le formazioni ufficiali: torna Rabiot. Ecco chi gioca sulla sinistra

Derby Inter-Milan, le formazioni ufficiali: torna Rabiot. Ecco chi gioca sulla sinistra
Ecco le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro': le scelte definitive dei due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri.

Derby Inter-Milan, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

—  

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. A disposizione: Josep Martínez, Calligaris, Alexiou, Bisseck, de Vrij, Cocchi, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zieliński, Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

LEGGI ANCHE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in diretta tv o streaming >>>

Sarà Simone Sozza, classe 1987, della sezione A.I.A. di Seregno (MB), a dirigere il derby Inter-Milan. Finora Sozza ha incontrato l'Inter, in carriera, per 17 volte: il suo 'score' con i nerazzurri è di 6 vittorie e una sconfitta. Con il Milan, invece, sono 7 i precedenti: in questo caso abbiamo 4 vittorie e 3 sconfitte.

Leggi anche
Milan-Virtus Entella, formazioni ufficiali: torna in campo Jashari. Pulisic …
Formazioni ufficiali Parma-Milan: Allegri rilancia un giocatore e ne conferma altri due

© RIPRODUZIONE RISERVATA