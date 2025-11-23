Sarà Simone Sozza, classe 1987, della sezione A.I.A. di Seregno (MB), a dirigere il derby Inter-Milan. Finora Sozza ha incontrato l'Inter, in carriera, per 17 volte: il suo 'score' con i nerazzurri è di 6 vittorie e una sconfitta. Con il Milan, invece, sono 7 i precedenti: in questo caso abbiamo 4 vittorie e 3 sconfitte.