Formazioni ufficiali Parma-Milan: Allegri rilancia un giocatore e ne conferma altri due

Parma-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa in difesa. Poi un rientro e una conferma
Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma: le scelte definitive dei due allenatori, Carlos Cuesta e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Carlos Cuesta e Massimiliano Allegri.

Parma-Milan, le formazioni ufficiali della partita del 'Tardini'

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Løvik; Cutrone, Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Valeri, Begić, Cremaschi, Hernani, Konaté, Plicco, Tigani, Benedyczak, Cardinali, Djurić. Allenatore: Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Estupiñán; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Tomori, Athekame, Bartesaghi, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Sarà Marco Di Bello, classe 1981, della sezione A.I.A. di Brindisi, a dirigere Parma-Milan. Finora Di Bello ha incontrato il Parma, in carriera, per 13 volte: il suo 'score' con i ducali è di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 19 i precedenti: in questo caso abbiamo 12 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

