Sarà Marco Di Bello, classe 1981, della sezione A.I.A. di Brindisi, a dirigere Parma-Milan. Finora Di Bello ha incontrato il Parma, in carriera, per 13 volte: il suo 'score' con i ducali è di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 19 i precedenti: in questo caso abbiamo 12 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.