Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Milan-Roma. Finora Guida ha incontrato il Milan, in carriera, per 38 volte: il suo 'score' con i nerazzurri è di 18 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Con la Roma, invece, sono 34 i precedenti: in questo caso abbiamo 11 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte. Milan e Roma sono anche le due squadre che Guida ha diretto di più in carriera.