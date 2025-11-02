Pianeta Milan
Milan-Roma, le formazioni ufficiali: un cambio dietro. Coppia d’attacco inedita

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Milan-Roma, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Manu Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. A disposizione: Gollini, Vásquez, Ghilardi, Ziółkowski, Rensch, Tsimikas, Baldanzi, Pellegrini, Pisilli, Bailey, El Shaarawy, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Milan-Roma. Finora Guida ha incontrato il Milan, in carriera, per 38 volte: il suo 'score' con i nerazzurri è di 18 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Con la Roma, invece, sono 34 i precedenti: in questo caso abbiamo 11 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte. Milan e Roma sono anche le due squadre che Guida ha diretto di più in carriera.

