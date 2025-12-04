Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Florenzi racconta: “Una volta De Rossi mi disse ‘ti ammazzo davanti a tutti'”. Il retroscena

ULTIME MILAN NEWS

Florenzi racconta: “Una volta De Rossi mi disse ‘ti ammazzo davanti a tutti'”. Il retroscena

Florenzi racconta: 'Una volta De Rossi mi disse 'ti ammazzo davanti a tutti''. Il retroscena
L'ex terzino di Milan e Roma Alessandro Florenzi ha parlato di alcune curiosità della sua vita, tra cui un retroscena su De Rossi. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Se uno somma i numeri della sua data di nascita viene fuori una cifra da 1 a 9: a me è uscito il 7, e l’unico anno in cui ho vinto lo scudetto, al Milan, avevo il 25, 2+5 fa 7. Vede? Colleghi tante cose...". Questo uno dei tanti racconti di Alessandro Florenzi che ha di recente lasciato il mondo del calcio giocato. L'ex terzino di Milan e Roma ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'.

Ex Milan, Florenzi e il retroscena su De Rossi

—  

Quali sono i cinque giocatori più forti con cui hai giocato? Florenzi risponde: "Totti, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé e Di Maria. Io sto in panchina e applaudo".

LEGGI ANCHE

L'ex terzino racconta anche del gol contro il Cagliari il 21 settembre 2014 quando dedicò la rete a sua nonna Aurora presente sugli spali allo stadio Olimpico di Roma. Florenzi parla di un retroscena con Daniele De Rossi dopo i festeggiamenti di quel gol.

LEGGI ANCHE: Jashari finalmente in campo con il Milan: con la Lazio compito non facile. Ecco perché>>>

"Si avvicinò e mi disse: “Hai fatto una cosa veramente incredibile. Ma se ora fai qualche cavolata e prendi un altro giallo, ti ammazzo davanti a tutti. Mi si gelò il sangue, quando parlava Daniele parlava uno sceriffo... Dopo la partita siamo scoppiati a ridere".

Leggi anche
Milan senti De Zerbi: “La mia mamma calcistica, ma non devo chiudere nessun cerchio”
Braida sul Milan: “Allegri ha riportato disciplina. Se avesse un centravanti importante...

© RIPRODUZIONE RISERVATA