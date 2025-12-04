L'ex terzino racconta anche del gol contro il Cagliari il 21 settembre 2014 quando dedicò la rete a sua nonna Aurora presente sugli spali allo stadio Olimpico di Roma. Florenzi parla di un retroscena con Daniele De Rossi dopo i festeggiamenti di quel gol.
"Si avvicinò e mi disse: “Hai fatto una cosa veramente incredibile. Ma se ora fai qualche cavolata e prendi un altro giallo, ti ammazzo davanti a tutti”. Mi si gelò il sangue, quando parlava Daniele parlava uno sceriffo... Dopo la partita siamo scoppiati a ridere".
