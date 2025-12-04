"Se uno somma i numeri della sua data di nascita viene fuori una cifra da 1 a 9: a me è uscito il 7, e l’unico anno in cui ho vinto lo scudetto, al Milan, avevo il 25, 2+5 fa 7. Vede? Colleghi tante cose...". Questo uno dei tanti racconti di Alessandro Florenzi che ha di recente lasciato il mondo del calcio giocato. L'ex terzino di Milan e Roma ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'.