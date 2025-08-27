Ex Milan, Florenzi lascia il calcio: “Grazie di tutto, amico mio”

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

"Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo viaggio" — Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".

Con la maglia del Milan, Florenzi, che ha vinto uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa Italiana nel 2025, ha collezionato in totale 77 partite in tutte le competizioni con 3 gol e 7 assist al suo attivo. Saltate, per infortuni gravi, praticamente tutta la stagione 2022-2023 e tutta l'ultima annata, 2024-2025.