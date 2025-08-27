Ex Milan, Florenzi lascia il calcio: “Grazie di tutto, amico mio”

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.
Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.
"Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo viaggio"—
Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".
Con la maglia del Milan, Florenzi, che ha vinto uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa Italiana nel 2025, ha collezionato in totale 77 partite in tutte le competizioni con 3 gol e 7 assist al suo attivo. Saltate, per infortuni gravi, praticamente tutta la stagione 2022-2023 e tutta l'ultima annata, 2024-2025.
© RIPRODUZIONE RISERVATA