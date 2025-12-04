L'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato anche dell'attuale Milan guidato in panchina da Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole nell'estratto da Sky Sport
"Sono milanista da sempre, auguro al Milan di vincere tutto". Queste le parole dell'ex dirigente rossonero Ariedo Braida. Nelle sue parole a Sky Sport ha parlato anche dell'attuale momento del Milan: "Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava. Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano".
Non solo Milan e campo, Braida ha detto la sua anche rispetto agli algoritmi nel mondo del calcio: "Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un'opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono".