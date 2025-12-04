Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Braida sul Milan: “Allegri ha riportato disciplina. Se avesse un centravanti importante …”

ULTIME MILAN NEWS

Braida sul Milan: “Allegri ha riportato disciplina. Se avesse un centravanti importante …”

Braida sul Milan: 'Allegri ha riportato disciplina. Se avesse un centravanti importante ...'
L'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato anche dell'attuale Milan guidato in panchina da Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole nell'estratto da Sky Sport
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Sono milanista da sempre, auguro al Milan di vincere tutto". Queste le parole dell'ex dirigente rossonero Ariedo Braida. Nelle sue parole a Sky Sport ha parlato anche dell'attuale momento del Milan: "Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava. Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano".

Non solo Milan e campo, Braida ha detto la sua anche rispetto agli algoritmi nel mondo del calcio: "Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un'opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, probabili formazioni: coppia inedita per Allegri. Che sorpresa in difesa>>>

Queste le parole dell'ex dirigente rossonero. Il Milan torna in campo questa sera per la partita di Coppa Italia contro la Lazio.

 

Leggi anche
Filippo Galli: “Sacchi chiamava il fuorigioco di notte”. Weah e il nascondino …
Ambrosini: “Rinnovo di Maignan? Normale che ci si parli, lo facevo anch’io quando...

© RIPRODUZIONE RISERVATA