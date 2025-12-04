"Sono milanista da sempre, auguro al Milan di vincere tutto ". Queste le parole dell'ex dirigente rossonero Ariedo Braida . Nelle sue parole a Sky Sport ha parlato anche dell'attuale momento del Milan: " Allegri sa quello che fa , ha riportato la disciplina che prima mancava. Se avesse un centravanti importante , aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano".

Non solo Milan e campo, Braida ha detto la sua anche rispetto agli algoritmi nel mondo del calcio: "Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un'opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono".