Il futuro di Mike Maignan al Milan resta ancora in dubbio. Il portiere rossonero, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo del suo contratto che al momento resta in scadenza a fine stagione. "Per Maignan secondo me il discorso non è paragonabile a quello che facemmo noi quando eravamo calciatori con Maldini, anche perché non è una questione di smetto o continuo. Lì è vado a giocare da un'altra parte o...secondo me lui non andrebbe all'Inter". Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, parla così della situazione del portiere rossonero.