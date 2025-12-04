Pianeta Milan
Ambrosini racconta: “Rinnovo di Maignan? Anch’io quando Kakà doveva andare via …”

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del possibile rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri con un paragone importante. Le sue parole a 'Elastici'
Il futuro di Mike Maignan al Milan resta ancora in dubbio. Il portiere rossonero, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo del suo contratto che al momento resta in scadenza a fine stagione. "Per Maignan secondo me il discorso non è paragonabile a quello che facemmo noi quando eravamo calciatori con Maldini, anche perché non è una questione di smetto o continuo. Lì è vado a giocare da un'altra parte o...secondo me lui non andrebbe all'Inter". Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, parla così della situazione del portiere rossonero.

Nel suo intervento a 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio' Ambrosini continua e parla del commento di Gabbia sui social (leggi qui): "È normale, anche io ci parlerei, tutti i giorni. Come scrivevo a Kakà quando doveva andare via. Si fanno, si dicono, non dico si implora, ma si chiede nei limiti di quello che può succedere".

Ambrosini conclude il suo pensiero: "Ma io penso che Maignan abbia anche parlato con quei compagni con i quali ha confidenza".

