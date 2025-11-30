Dopo la vittoria del derby contro l'Inter di Chivu, il Milan guidato da Massimiliano Allegri continua la striscia positiva con il trionfo per 1-0 sulla Lazio di Maurizio Sarri: decisivo il gol del portoghese Rafael Leao su assist del difensore centrale Fikayo Tomori, arrivato al 51esimo di gioco. Con la vittoria di ieri, il Milan si prende il primo posto in classifica a quota 28 punti, uno in più della Roma di Gasperini. I rossoneri, inoltre, sono riusciti a mantenere la porta inviolata per la settima volta nel corso di questa stagione.
Rinnovo Maignan, Gabbia prova a convincere il portiere: il siparietto social
Un Mike Maignan tornato 'Magic'. Il portiere francese di nuovo protagonista in Serie A: Matteo Gabbia prova a convincere il compagno a rinnovare con un commento sui social, il post.
Milan sui social, il commento di Gabbia su Maignan—
Uno dei protagonisti della serata è stato Mike Maignan, portiere francese del Milan arrivato nel 2021, grazie alla parata miracolosa su Gila nel primo tempo. Sui social, inoltre, è andato in scena un vero e proprio siparietto tra il portiere e Matteo Gabbia, compagno di squadra di Maignan. Il difensore rossonero ha riposto ad un commento del portiere francese scrivendo un semplice "PER FAVORE" condito da un'emoticon di una penna, come a dire 'per favore rinnova'.
