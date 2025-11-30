Milan sui social, il commento di Gabbia su Maignan

Uno dei protagonisti della serata è stato Mike Maignan, portiere francese del Milan arrivato nel 2021, grazie alla parata miracolosa su Gila nel primo tempo. Sui social, inoltre, è andato in scena un vero e proprio siparietto tra il portiere e Matteo Gabbia, compagno di squadra di Maignan. Il difensore rossonero ha riposto ad un commento del portiere francese scrivendo un semplice "PER FAVORE" condito da un'emoticon di una penna, come a dire 'per favore rinnova'.