Milan, Maignan tra miracoli e rigori parati: è l’MVP del mese di novembre

Milan, Mike Maignan è l'MVP del mese di novembre: il portiere è stato autore di un mese eccezionale tra rigori parati e miracoli
Emiliano Guadagnoli
Il Milan ha vinto tre partite molto importanti nell'ultimo mese e tutte per un gol di scarto. I rossoneri, infatti, hanno trionfato contro la Roma (1-0), nel derby contro l'Inter (1-0) e di recente contro la Lazio (1-0). Partite decise da un guizzo del Diavolo e soprattutto dalle parate miracolose del suo portiere Mike Maignan, che ha salvato due rigori su Dybala e Calhanoglu e non solo. Per i tifosi rossoneri è proprio il francese l'MVP del Milan del mese di novembre.

(fonte: acmilan.com) - Un mese clamoroso che non poteva non concludersi con un riconoscimento, un premio. Mike Maignan è l'MVP di novembre, il miglior rossonero di un mese contraddistinto da tre clean sheet fondamentali contro Roma, Inter e Lazio. Tre vittorie che hanno permesso alla squadra di Allegri di entrare a dicembre in testa alla classifica (in coabitazione col Napoli), risultati su cui è fortissima l'impronta del nostro capitano.

Ci sono i guantoni di Maignan su questi risultati, dai rigori parati a Dybala e Çalhanoğlu alle respinte incredibili prodotte nel Derby - su tutte quelle su Thuram e Lautaro - o contro i biancocelesti (la parata su Gila nei primissimi minuti di gioco). C'è la firma di Maignan anche sulla partita di Parma, per una grande parata su Pellegrino che ha mantenuto il risultato in parità. Mike ovunque, Mike fondamentale.

Dimostrandosi guida di un reparto difensivo che sta trovando certezze, fondandosi sulle sue parate come sulle capacità in marcatura e impostazione del trio Tomori-Gabbia-Pavlović, con l'alzarsi della posta in palio in un mese dai molteplici big match Maignan ha risposto presente, dimostrando le sue qualità e le sue capacità. Il premio, assegnato dai tifosi rossoneri con i voti espressi su acmilan.com, è la naturale conseguenza.

Del novembre di Mike abbiamo parlato, ma è giusto soffermarsi un momento sui compagni di squadra che il nostro capitano ha preceduto per aggiudicarsi il riconoscimento mensile. Perché è stato da applausi il novembre di Rafael Leão - a segno con Parma e Lazio, oltre che autore dell'assist per Pavlović contro la Roma - come quello di Davide Bartesaghi (MVP contro la Lazio) e Christian Pulisic, decisivo nel Derby.

