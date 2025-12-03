Milan, Maignan tra miracoli e rigori parati: è l’MVP del mese di novembre

Milan, Mike Maignan è l'MVP del mese di novembre: il portiere è stato autore di un mese eccezionale tra rigori parati e miracoli

Il Milan ha vinto tre partite molto importanti nell'ultimo mese e tutte per un gol di scarto. I rossoneri, infatti, hanno trionfato contro la Roma (1-0), nel derby contro l'Inter (1-0) e di recente contro la Lazio (1-0). Partite decise da un guizzo del Diavolo e soprattutto dalle parate miracolose del suo portiere Mike Maignan, che ha salvato due rigori su Dybala e Calhanoglu e non solo. Per i tifosi rossoneri è proprio il francese l'MVP del Milan del mese di novembre.