Milan, Maignan tra miracoli e rigori parati: è l’MVP del mese di novembre

Ci sono i guantoni di Maignan su questi risultati, dai rigori parati a Dybala e Çalhanoğlu alle respinte incredibili prodotte nel Derby - su tutte quelle su Thuram e Lautaro - o contro i biancocelesti (la parata su Gila nei primissimi minuti di gioco). C'è la firma di Maignan anche sulla partita di Parma, per una grande parata su Pellegrino che ha mantenuto il risultato in parità. Mike ovunque, Mike fondamentale.
Dimostrandosi guida di un reparto difensivo che sta trovando certezze, fondandosi sulle sue parate come sulle capacità in marcatura e impostazione del trio Tomori-Gabbia-Pavlović, con l'alzarsi della posta in palio in un mese dai molteplici big match Maignan ha risposto presente, dimostrando le sue qualità e le sue capacità. Il premio, assegnato dai tifosi rossoneri con i voti espressi su acmilan.com, è la naturale conseguenza.
Del novembre di Mike abbiamo parlato, ma è giusto soffermarsi un momento sui compagni di squadra che il nostro capitano ha preceduto per aggiudicarsi il riconoscimento mensile. Perché è stato da applausi il novembre di Rafael Leão - a segno con Parma e Lazio, oltre che autore dell'assist per Pavlović contro la Roma - come quello di Davide Bartesaghi (MVP contro la Lazio) e Christian Pulisic, decisivo nel Derby.
