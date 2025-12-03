Il 3 dicembre del 2018 è una data molto cara per un calciatore del Milan. 7 anni fa, Luka Modric conquistava il pallone d'oro interrompendo il dominio Messi-Ronaldo

Il 3 dicembre del 2018 è una data molto cara per un calciatore del Milan . Ben 7 anni fa, Luka Modric , al tempo centrocampista del Real Madrid , conquistava il pallone d'oro al termine di una stagione a dir poco straordinaria, rompendo così il dominio di Messi e Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra al Real .

Una stagione perfetta, anche se è mancata la ciliegina sulla torta. L'unico rimpianto di quell'annata è il Mondiale perso in finale con la Francia del giovane Kylian Mbappe, appena 19enne. Eppure, anche senza la Coppa del Mondo in bacheca, Luka Modrci è riusciti comunque a conquistare il pallone d'oro prendendosi, di conseguenza, un posto più che meritato nell'olimpo dei grandi del calcio mondiale.