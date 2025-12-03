Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Modric, il giorno della gloria: sette anni fa il centrocampista vinceva il pallone d’oro

Modric, il giorno della gloria: sette anni fa il centrocampista vinceva il pallone d’oro - immagine 1
Il 3 dicembre del 2018 è una data molto cara per un calciatore del Milan. 7 anni fa, Luka Modric conquistava il pallone d'oro interrompendo il dominio Messi-Ronaldo
Alessia Scataglini

Il 3 dicembre del 2018 è una data molto cara per un calciatore del Milan. Ben 7 anni fa, Luka Modric, al tempo centrocampista del Real Madrid, conquistava il pallone d'oro al termine di una stagione a dir poco straordinaria, rompendo così il dominio di Messi e Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra al Real.

Nel 2018, il centrocampista croato arricchì il suo palmares con numerosi trofei:

  • Champions League,

  • Best FIFA Men’s Player,

  • UEFA Men’s Player of the year,

  • Supercoppa, Coppa del mondo per club,

  • Supercoppa spagnola

  • Golden Ball come miglior giocatore del Mondiale.

    Una stagione perfetta, anche se è mancata la ciliegina sulla torta. L'unico rimpianto di quell'annata è il Mondiale perso in finale con la Francia del giovane Kylian Mbappe, appena 19enne. Eppure, anche senza la Coppa del Mondo in bacheca, Luka Modrci è riusciti comunque a conquistare il pallone d'oro prendendosi, di conseguenza, un posto più che meritato nell'olimpo dei grandi del calcio mondiale.

