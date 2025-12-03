Sulla Coppa Italia: "È un obiettivo stagionale per tutti, sapendo che comunque è complicato perché abbiamo un ottavo di finale importante, difficile, contro la Lazio, con cui abbiamo giocato sabato. La situazione è un po' strana, perché comunque pensi di aver preparato la partita come quella precedente, ma invece sarà una partita diversa e soprattutto perché è come se fosse una finale perché è una partita secca".
Sulla formazione:"Domani mattina deciderà quelle che saranno le scelte della formazione iniziale. L'importante sarà giocare una partita di lucidità, di grande tecnica, sapendo che sarà una di grande pressione".
Sull'impegno in Supercoppa: "Da dopodomani, sperando che il risultato sia positivo, dovremo cominciare a pensare a quella che sarà la partita contro il Torino. Dopo il Torino penseremo al Sassuolo e poi alla Supercoppa. Una cosa alla volta e con molta calma".
