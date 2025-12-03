Pianeta Milan
Lazio-Milan, parla Allegri: “Domani bella partita da giocare, sarà come una finale”

Alla vigilia di Lazio-Milan,  l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTV
Manca ormai pochissimo alla sfida tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Domani, allo stadio Olimpico di Roma, le due formazioni si sfideranno nuovamente a pochi giorni dall'incontro in campionato. Alla vigilia del match,  l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTV. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Domani è una partita bella da giocare perché comunque credo che lo stadio sarà pieno, la Lazio ha il nostro stesso obiettivo di passare il turno e di cercare di arrivare in fondo alla Coppa Italia. Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez, Fofana è sulla via del recupero quindi speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile, così come gli altri. Pulisic sarà a disposizione e tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà energie, la partita sarà lunga e bisognerà essere bravi nelle sostituzioni, quelli che entreranno dovranno darci una mano".

Sulla Coppa Italia: "È un obiettivo stagionale per tutti, sapendo che comunque è complicato perché abbiamo un ottavo di finale importante, difficile, contro la Lazio, con cui abbiamo giocato sabato. La situazione è un po' strana, perché comunque pensi di aver preparato la partita come quella precedente, ma invece sarà una partita diversa e soprattutto perché è come se fosse una finale perché è una partita secca".

Sulla formazione:"Domani mattina deciderà quelle che saranno le scelte della formazione iniziale. L'importante sarà giocare una partita di lucidità, di grande tecnica, sapendo che sarà una di grande pressione".

Sull'impegno in Supercoppa: "Da dopodomani, sperando che il risultato sia positivo, dovremo cominciare a pensare a quella che sarà la partita contro il Torino. Dopo il Torino penseremo al Sassuolo e poi alla Supercoppa. Una cosa alla volta e con molta calma".

