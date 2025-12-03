Quest'oggi, mercoledì 03 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato molto del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria di sabato, è ora del prossimo impegno: domani, alle ore 21:00 presso lo stadio olimpico, andrà in scena Lazio-Milan, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Ma non è tutto: arrivano elle novità anche sul calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>