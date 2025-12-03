Una vera e propria 'operazione nostalgia' quella attuata dal nuovo EA Sports FC26. Tutte le icone del Milan inserite all'interno del gioco: da Van Basten a Shevchenko, passando per Maldini e Baresi...
Una vera e propria 'operazione nostalgia' quella attuata dal nuovo EA Sports FC26. Il celebre simulatore calcistico ha deciso di introdurre delle nuove formazioni con, all'interno. numerose leggende di tutti i vari top campionati in Europa. Per quanto riguarda il nostro campionato, la Serie A, il Milan brilla come una delle squadre con in maggior numero di icone all'interno del gioco. Tar i vari nomi che hanno vestito la prestigiosa casacca del Milan brillano: il trio degli olandesi formato da Gullit-Rijkaard-Van Basten, Ronaldo, Pirlo, Maldini, Zambrotta, Cafu, Vieira, il capitano Baresi, Nesta, Baggio, Kakà, Ibrahimovic, Ronaldinho, Desailly, Shevchenko, Stam, e Rui Costa. Ecco, di seguito, il comunicato della LegaSerieA in merito:
Milan, che nostalgia!
—
(Fonte Legaseriea.com) - “Insieme al pallone ufficiale della EA SPORTS FC Supercup, PUMA presenta la nuova LEGA CALCIO Polo Vintage, sviluppata in collaborazione con Lega Calcio Serie A e caratterizzata dalla presenza dell’iconico logo storico della Lega Calcio, un elemento che richiama l’eredità del calcio italiano. La polo è disponibile in tre colorway, New Navy – PUMA White, Warm White – PUMA Black e Bordeaux – PUMA White.