Una vera e propria 'operazione nostalgia' quella attuata dal nuovo EA Sports FC26. Il celebre simulatore calcistico ha deciso di introdurre delle nuove formazioni con, all'interno. numerose leggende di tutti i vari top campionati in Europa. Per quanto riguarda il nostro campionato, la Serie A, il Milan brilla come una delle squadre con in maggior numero di icone all'interno del gioco. Tar i vari nomi che hanno vestito la prestigiosa casacca del Milan brillano: il trio degli olandesi formato da Gullit-Rijkaard-Van Basten, Ronaldo, Pirlo, Maldini, Zambrotta, Cafu, Vieira, il capitano Baresi, Nesta, Baggio, Kakà, Ibrahimovic, Ronaldinho, Desailly, Shevchenko, Stam, e Rui Costa. Ecco, di seguito, il comunicato della LegaSerieA in merito: