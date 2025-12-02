Pianeta Milan
Romano su Maignan al Chelsea: “Il messaggio degli inglesi è chiaro: noi non ci siamo”

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, in un nuovo video ha parlato della situazione legata a Mike Maignan: il Chelsea si è ridato fuori? Qual è la situazione?
Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, in un nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione legata al portiere francese del Milan, Mike Maignan. L'estremo difensore rossonero è stato, ed è, al centro di numerosi voci di mercato, complice anche la sua situazione legata al rinnovo contrattuale con il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Calciomercato, le parole di Romano su Maignan

"Durante le ultime settimane, sono aumentate le voci su Mike Maignan. Negli ultimi giorni, dall'estero è tornata a circolare la voce sul Chelsea, che sarebbe pronto a tornare sul francese. Il Chelsea lo aveva in pugno a giugno, ma mancava l'accordo con il Milan che non voleva mettere sul piatto più di 15 milioni di euro. Il Milan ha tenuto duro e trattenere Maignan è stata la decisione giusta viste le sue prestazioni.

Ora sono tornati i rumors su Maignan e il Chelsea, ma posso dirvi che dal club inglese mi arriva che ad oggi è un'operazione assolutamente congelata e ferma. Nulla di confermato sulle voci che arrivano dall'Inghilterra. Il Chelsea è contento di Sanchez e ad oggi il nome di Maignan non è tornato caldo. Il messaggio che arriva dal Chelsea è chiaro: su Maignan noi non ci siamo"

