Ora sono tornati i rumors su Maignan e il Chelsea, ma posso dirvi che dal club inglese mi arriva che ad oggi è un'operazione assolutamente congelata e ferma. Nulla di confermato sulle voci che arrivano dall'Inghilterra. Il Chelsea è contento di Sanchez e ad oggi il nome di Maignan non è tornato caldo. Il messaggio che arriva dal Chelsea è chiaro: su Maignan noi non ci siamo"