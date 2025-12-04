"Sacchi era uno maniacale. Io ricordo che una sera con Donadoni andammo a dormire a casa sua a Fusignano, perché dovevamo andare il giorno dopo a un convegno. A un certo punto sentiamo gridare qualcuno e ci alziamo". Questo il ricordo su Arrigo Sacchi dell'ex difensore rossonero Filippo Galli, ospite del podcast 'Doppio Passo': "Tendiamo le orecchie e che succede? Era Arrigo Sacchi, chiamava il fuorigioco nella notte. Chiamava ‘fuoriiii', mentre dormiva. Non sto scherzando".
L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha ricordato due divertenti aneddoti su Arrigo Sacchi e George Weah. Ecco le sue parole rilasciate al podcast 'Doppio Passo'
Non solo Sacchi. Filippo Galli ha parlato anche di un simpatico aneddoto che riguarda l'ex attaccante del Milan George Weah. Ecco di che si tratta. "Ad un certo punto giocammo a nascondino a casa di Marco Simone e c'era anche George Weah. Lo scoprimmo perché si mise a ridere. Si mise a ridere nella stanza buia con i suoi dentoni", racconta un sorridente Galli.
Belli e simpatici retroscena quelli di Filippo Galli sul suo ex allenatore Sacchi e sull'ex rossonero Weah.
