L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha ricordato due divertenti aneddoti su Arrigo Sacchi e George Weah. Ecco le sue parole rilasciate al podcast 'Doppio Passo'

"Sacchi era uno maniacale. Io ricordo che una sera con Donadoni andammo a dormire a casa sua a Fusignano, perché dovevamo andare il giorno dopo a un convegno. A un certo punto sentiamo gridare qualcuno e ci alziamo". Questo il ricordo su Arrigo Sacchi dell'ex difensore rossonero Filippo Galli, ospite del podcast 'Doppio Passo': "Tendiamo le orecchie e che succede? Era Arrigo Sacchi, chiamava il fuorigioco nella notte. Chiamava ‘fuoriiii', mentre dormiva. Non sto scherzando".