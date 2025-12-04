Durante la serata di ieri, 'Sportitalia' ha avuto ospite l'attuale allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi . Tra i tanti argomenti anche le parole su Adrien Rabiot ed Estupinan , suoi ex giocatori ( qui tutte le sue parole ). Non solo, l'ex tecnico del Sassuolo ha parlato anche del suo passato al Milan e del legale con il mondo rossonero.

"Il Milan è stata la mamma calcistica per me, sono legatissimo alla vecchia società. Mi ha aiutato ad avere spazio nel calcio. Ho una simpatia particolare per il Milan, ma finisce qui, non devo chiudere nessun cerchio". Queste le parole di De Zerbi sul suo legame con il Milan. Il tecnico del Marsiglia ha chiuso, almeno per il momento, le porte verso un ritono in rossonero. Spesso il nome dell'ex Sassuolo viene accostato alla panchina del Diavolo, è successo anche la scorsa primavera quando si parlava di un suo arrivo con Paratici come direttore sportivo.