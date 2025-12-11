Pianeta Milan
Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune parole ai microfoni del canale YouTube  di Carlo Pellegatti su Pulisic, accostato per movenze a Marco Van Basten
Giovanni Galli, ex portiere del Milan (ha militato in rossonero dal 1986 al 1990), si è raccontato in una lunghissima intervista ai microfoni del canale YouTube  di Carlo Pellegatti, giornalista noto anche per la sua forte fede rossonera. L'ex portiere rossonero, dopo aver ricordato i suoi tempi al Milan, ha voluto spendere alcune parole su Christian Pulisic, rivelando se ci sono delle caratteristiche che ricordano il grande Marco Van Basten. Ecco, di seguito, le sue parole:

Se Pulisic a Torino ricordava un po' le movenze di Van Basten in area:

"La velocità di esecuzione, la differenza è che Pulisic è un giocatore tutto offensivo, puoi farlo giocare ovunque, sa interpretare il ruolo ed è rapido nelle scelte. Marco era un talento, baciato sulla fronte dal Signore. Non ce ne sono stati tanti, Pulisic sta diventando un cecchino come lo era Marco nelle esecuzioni in ara di rigore. Ma anche se la forma è simile, uno era un panettone e l'altro è pandoro".

