Intervistato dai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" di oggi, l’ex attaccante del Bologna ora svincolato dopo una parentesi al Villareal, Nicola Sansone, è voluto ritornare a parlare del gol segnato all’Inter nel lontano aprile del 2022 in campionato. Un gol pesante che poi risultò essere 'decisivo' per la vittoria dello scudetto da parte del Milan dell'allora allenatore rossonero Stefano Pioli, conquistato all'ultima di campionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Sansone, infatti, su una papera di Radu, che ha lisciato clamorosamente il pallone, è riuscito a segnare portando a casa la vittoria. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:
Milan, Sansone torna a parlare del gol all'Inter nel 2022—
Le parole di Sansone sul gol all'Inter:"Quella sera non pensai al tocco che trasformava la rimessa in rete ma a far mio quel gol. A Lecce parlai di quella rete con Rebic: rimase scolpito. Radu? E’ sempre stato bravo, una serata-no"
