Milan, chi è Hugo Souza? — Hugo Souza ha 26 anni. Durante la sua carriera da calciatore professionista, il brasiliano ha giocato solamente in 3 squadre: Flamengo (settore giovanile), Chaves e Corinthians.

L'esperienza in Portogallo al Chaves, unica in Europa, è stata alquanto breve: solo una stagione, quella del 2023/2024. Al Corinthians le presenze tra tutte le competizioni sono diventate 52, diventando un punto fermo della squadra. Nonostante il suo fisico, alto quasi due metri, Souza non è molto abile nelle uscite sui palloni aerei, difetto in cui dovrebbe lavorare molto.

Uno dei suoi pregi maggiori, però, è la capacità di ipnotizzare i rigoristi avversari, proprio come l'ex portiere del Milan Nelson Dida. Nel mese di settembre, dopo aver parato un rigore contro l'Athletico Paranaense in Copa do Brasil, il brasiliano ha superato proprio Dida, arrivando a 8 parati in 77 partite, l'ex rossonero si era fermato a 7 in 95.

Nel marzo del 2024, il giovane aveva fatto parlare di se: al Da Luz il protagonista era stato proprio lui. La motivazione? Il portiere ha parato ben 3 rigori.

La chiamata di Ancelotti — Il giovane, ovviamente, ha attirato l'attenzione anche di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ad oggi CT del Brasile, richiamandolo in Nazionale dopo ben 7 lunghi anni di assenza:

"Non l'ho chiamato perché è bravo nei rigorima perché è un buon portiere, ha personalità, carattere, sa parare. La prima cosa che mi piace, e credo che piaccia anche a Taffarel, è che para con le mani prima che con i piedi. Ci sono molti portieri che fanno assist alla squadra avversaria. È un'ottima cosa che pari bene con le mani." dichiarò Ancelotti.