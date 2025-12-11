Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci è tornato a parlare del progetto NBA Europe, che vedrebbe coinvolte anche Milan e...
Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, durante la conferenza stampa di presentazione del libro di Mimmo Cacciuni Angelone Bomber e Mister Franco – Una partita ancora, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione legata al progetto dell' NBA Europe. Petrucci ha rivelato che ci sono anche persone del calcio molto interessate al tutto. Non solo, Petrucci, chiudendo, ha rivolto anche un pensiero per Achille Polonara. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Nba Europe: le parole di Petrucci
«Una NBA Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate a Milano e anche a Roma stanno facendo a gara. Tutti ci dicono che vorrebbero copiare il calcio, perché coinvolge tutti: uomini e donne. Con questa NBA Europe avremo la soddisfazione di avere i giocatori perché si sospenderà il campionato».