Petrucci: “Una NBA Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate”

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci è tornato a parlare del progetto NBA Europe, che vedrebbe coinvolte anche Milan e...
Alessia Scataglini
Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, durante la conferenza stampa di presentazione del libro di Mimmo Cacciuni Angelone Bomber e Mister Franco – Una partita ancora, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione legata al progetto dell' NBA EuropePetrucci ha rivelato che ci sono anche persone del calcio molto interessate al tutto. Non solo, Petrucci, chiudendo, ha rivolto anche un pensiero per Achille Polonara. Ecco, di seguito, le sue parole:

«Una NBA Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate a Milano e anche a Roma stanno facendo a gara. Tutti ci dicono che vorrebbero copiare il calcio, perché coinvolge tutti: uomini e donne. Con questa NBA Europe avremo la soddisfazione di avere i giocatori perché si sospenderà il campionato».  

«La NBA non ci dà i giocatori per la Nazionale, adesso avremo la soddisfazione di averli perché si fermerà il campionato»

Le parole su Polonara: «Polonara tedoforo? Una delle emozioni più sentite, ho rivisto la forza di volontà e il piacere della vita e tutto quello che lui ha avuto, una famiglia da titolo sotto tutti i punti di vista».

