Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, durante la conferenza stampa di presentazione del libro di Mimmo Cacciuni Angelone Bomber e Mister Franco – Una partita ancora, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione legata al progetto dell' NBA Europe . Petrucci ha rivelato che ci sono anche persone del calcio molto interessate al tutto. Non solo, Petrucci, chiudendo, ha rivolto anche un pensiero per Achille Polonara . Ecco, di seguito, le sue parole:

«Una NBA Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate a Milano e anche a Roma stanno facendo a gara. Tutti ci dicono che vorrebbero copiare il calcio, perché coinvolge tutti: uomini e donne. Con questa NBA Europe avremo la soddisfazione di avere i giocatori perché si sospenderà il campionato».