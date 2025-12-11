Pianeta Milan
Caressa: “Rabiot il più importante del Milan, vero trascinatore. Leao…”

Caressa: “Rabiot il più importante del Milan, vero trascinatore. Leao…” - immagine 1
Durante il post partita di Torino-Milan, vinta in rimonta dai rossoneri , il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato della partita e del ruolo di Rabiot al Milan
Durante il post partita di Torino-Milan, partita vinta in rimonta dai rossoneri grazie ai gol di Rabiot e Pulisic, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha voluto commentare la partita, soffermandosi anche a parlare di Rafael Leao, che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 30esimo minuto, e di Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Caressa

—  

Primo tempo del Milan quasi inguardabile fino al gol del 2-1, segnato da Rabiot, forse il giocatore più importante del Milan e secondo me anche più importante di Modric, perchè è un vero trascinatore. Mandato via dalla Juve senza neanche discutere il rinnovo, considerato finito, uno dei giocatori più decisivi del campionato. Quindi Milan inguardabile ma poi è esploso con una rimonta che è una di quelle cose che ti segnano la stagione e ti danno la consapevolezza per andare avanti.

Sono partite che non valgono 3 punti ma 6 e forse anche 9, perchè stavi perdendo e alla fine hai vinto, in quel modo tra l'altro, con un trascinatore come Pulisic ma senza Leao. Leao è stato importante, a tratti dal punto di vista numerico più che di gioco, secondo me Allegri alla fine è uno che si stufa, e se vede che la squadra gioca meglio con Nkunku davanti, Leao potrebbe anche non trovare più spazio o almeno non spesso. La partita contro il Torino dimostra che la squadra può fare anche a meno di Leao"

