Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Portaluppi: “Hugo Souza grande portiere, sarebbe pronto. Thiago Silva? Valore aggiunto”

INTERVISTE

Portaluppi: “Hugo Souza grande portiere, sarebbe pronto. Thiago Silva? Valore aggiunto”

Portaluppi: “Hugo Souza grande portiere, sarebbe pronto. Thiago Silva? Valore aggiunto” - immagine 1
Intervistato dai microfoni di TMW, l'ex allenatore del Fluminense Renato Portaluppi ha voluto spendere alcune parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di TMW, l'ex allenatore del Fluminense Renato Portaluppi ha voluto spendere alcune parole sul Milan presentando anche il portiere Hugo Souza, entrato nella lista rossonera per il post Mike Maignan in caso di mancato rinnovo contrattuale, ma non solo. L'ex allenatore del Fluminense ha parlato anche del 'suo' difensore Thiago Silva, ex Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Portaluppi su Thiago Silva e Hugo Souza

—  

Che portiere è Hugo Souza? "Si tratta di un grande portiere. Ha grande abilità con la palla tra i piedi e poi è molto alto, il che lo rende comunque forte tra i pali. Negli anni ha acquisito anche molta sicurezza e sono sicuro che, se dovesse arrivare in Italia, potrebbe avere successo".

LEGGI ANCHE

Pronto per un'eredità pesante come quella di Maignan? "Sì, certo che sarebbe pronto. Non ci dimentichiamo che lui ha già giocato per grandissimi club. Ha militato nel Flamengo, ora gioca nel Corinthians e sta andando molto bene. Come ho detto, se dovesse venire in Italia sono certo che sarà all'altezza".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chi è Hugo Souza? Scopriamo meglio il portiere brasiliano

Sul ritorno al Milan di Thiago Silva: "Thiago Silva è un valore aggiunto per chiunque, anche ora. Lui è stato il mio uomo alla Fluminense. Ha fatto un grande campionato brasiliano e sta molto bene. Per me merita una convocazione da Ancelotti al prossimo Mondiale. La Coppa del Mondo dura al massimo un mese e un giocatore come lui dovrebbe essere tra i convocati"

Leggi anche
Petrucci: “Una NBA Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate”
Caressa: “Rabiot il più importante del Milan, vero trascinatore. Leao…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA