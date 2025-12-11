Pronto per un'eredità pesante come quella di Maignan? "Sì, certo che sarebbe pronto. Non ci dimentichiamo che lui ha già giocato per grandissimi club. Ha militato nel Flamengo, ora gioca nel Corinthians e sta andando molto bene. Come ho detto, se dovesse venire in Italia sono certo che sarà all'altezza".
Sul ritorno al Milan di Thiago Silva: "Thiago Silva è un valore aggiunto per chiunque, anche ora. Lui è stato il mio uomo alla Fluminense. Ha fatto un grande campionato brasiliano e sta molto bene. Per me merita una convocazione da Ancelotti al prossimo Mondiale. La Coppa del Mondo dura al massimo un mese e un giocatore come lui dovrebbe essere tra i convocati"
