Progetto NBA europea, Olimpia Milano: sinergie con RedBird e Oaktree?

Si avvicina sempre di più l'ipotesi di una NBA europea. Cosa c'entrano quindi Milan e Inter? O meglio, cosa c'entrano le proprietà dei due club calcistici milanesi (rispettivamente RedBird e Oaktree)? Scopriamolo insieme, riportando ciò che si trova scritto sull'edizione odierna de 'La Stampa'. Attualmente, i tredici club storici dell'Eurolega si ritrovano profondamente spaccati. Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce e Asvel Villeurbanne vogliono essere liberi da questa lega a partire dal 2027. Queste squadre lo hanno fatto sapere alle altre nel corso di una due giorni di incontri a Barcellona. Sulla scia delle squadre citate, anche Bayern Monaco e Olimpia Milano sono del medesimo avviso. Inoltre, a Ginevra è andato in scena nei giorni scorsi un incontro tra i rappresentanti dell'Eurolega e gli emissari dell'NBA e della FIBA. Tutto porta a pensare alla nascita imminente di una lega europea dell'NBA.