Ambrosini, 30 anni fa l’esordio col Milan: “Il primo pallone lo ricevetti da Maldini”

Il lontano 5 novembre 1995 è stato un girono speciale: Massimo Ambrosini ha fatto il suo esordio in Serie A al Milan
Il lontano 5 novembre 1995 è stato un girono speciale: Massimo Ambrosini ha fatto il suo esordio in Serie A in Milan-Cagliari, match valido per la 9^ giornata di Serie A 95-96.

Milan, il ricordo di Ambrosini sul suo esordio

Nel suo profilo Instagram ufficiale, l'ex giocatore rossonero ha voluto spendere alcune parole ricordando quel momento davvero importante che lo ha consacrato nel mondo del calcio nazionale ed europeo, diventando una vera e propria leggenda del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole sotto al suo post social:

"Oggi, 30 anni fa, facevo il mio esordio in serie A, a 18 anni. Lo ammetto, non sono uno di quelli che può dire: “Mi ricordo nitidamente cosa provai”, come l’arrivo allo stadio , la tensione, le urla dei tifosi… Ho una memoria emotiva che - ahimè - non archivia tutto. Proprio per questo motivo, ieri ho voluto rivedere quei miei primi 7 minuti. Eh sì, un po’ mi sono emozionato perché… cavolo, 30 anni sono tanti, ma anche perché mi sono reso conto che il primo pallone della mia carriera lo ricevetti da Paolo Maldini e il primo passaggio lo feci… a Franco Baresi. Che storia!"

