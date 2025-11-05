"Oggi, 30 anni fa, facevo il mio esordio in serie A, a 18 anni. Lo ammetto, non sono uno di quelli che può dire: “Mi ricordo nitidamente cosa provai”, come l’arrivo allo stadio , la tensione, le urla dei tifosi… Ho una memoria emotiva che - ahimè - non archivia tutto. Proprio per questo motivo, ieri ho voluto rivedere quei miei primi 7 minuti. Eh sì, un po’ mi sono emozionato perché… cavolo, 30 anni sono tanti, ma anche perché mi sono reso conto che il primo pallone della mia carriera lo ricevetti da Paolo Maldini e il primo passaggio lo feci… a Franco Baresi. Che storia!"