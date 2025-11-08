Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ravezzani chiaro con Leao: “Serve che non sia sporadico”. Poi il dubbio sul ritorno di Rabiot

ULTIME MILAN NEWS

Ravezzani chiaro con Leao: “Serve che non sia sporadico”. Poi il dubbio sul ritorno di Rabiot

Ravezzani chiaro con Leao: 'Seve che non sia sporadico'. Poi il dubbio sul ritorno di Rabiot
Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato anche del Milan e in particolare di Rafael Leao e Adrien Rabiot. Ecco le parole sull'attaccante e il centrocampista
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Bravissimo una partita su tre, le altre due non lo trovi". Il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzaniparla così di Rafael Leao nel suo intervento durante QSVWeb: "Come dico da anni lui finora è stato sporadico ovunque ha giocato. Perché Leao diventi un giocatore determinate, dopo l'unica volta che lo è stato cioè la seconda parte della stagione in cui il Milan ha vinto lo scudetto, serve che non sia sporadico. Speriamo che il primo a essere riuscito a fargli cambiare atteggiamento sia stato Massimiliano Allegri, perchè tutti gli altri allenatori non ci sono riusciti".

LEGGI ANCHE: Ricci, striscia di partite fondamentali per il presente e il futuro del Milan: la caratteristica ...>>>

LEGGI ANCHE

Contro il Parma Allegri recupera Pulisic, mentre Rabiot dovrebbe rientrare dopo la sosta contro l'Inter. Ravezzani ne parla così: "C'è un fatto che pochi considerano, ed è che quando tu rientri non stai mai bene come quando ti sei infortunato. Io citavo il derby di Champions con l'Inter quando Leao tornò in qualche modo tornò. Quindi non pensiamo di trovare il miglior Rabiot che abbiamo visto subito alla prima partita". Vedremo se Rabiot tornerà subito titolare nel derby.

Leggi anche
Serginho: “Maldini mi ha salvato la carriera. Finale col Liverpool? Ecco cosa dissi ad...
Chaka Traorè: “Sono innamorato del Milan. Credo di potere tornare in prima squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA