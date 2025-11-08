Contro il Parma Allegri recupera Pulisic, mentre Rabiot dovrebbe rientrare dopo la sosta contro l'Inter. Ravezzani ne parla così: "C'è un fatto che pochi considerano, ed è che quando tu rientri non stai mai bene come quando ti sei infortunato. Io citavo il derby di Champions con l'Inter quando Leao tornò in qualche modo tornò. Quindi non pensiamo di trovare il miglior Rabiot che abbiamo visto subito alla prima partita". Vedremo se Rabiot tornerà subito titolare nel derby.
