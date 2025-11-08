Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato anche del Milan e in particolare di Rafael Leao e Adrien Rabiot. Ecco le parole sull'attaccante e il centrocampista

"Bravissimo una partita su tre, le altre due non lo trovi". Il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzaniparla così di Rafael Leao nel suo intervento durante QSVWeb: "Come dico da anni lui finora è stato sporadico ovunque ha giocato. Perché Leao diventi un giocatore determinate, dopo l'unica volta che lo è stato cioè la seconda parte della stagione in cui il Milan ha vinto lo scudetto, serve che non sia sporadico. Speriamo che il primo a essere riuscito a fargli cambiare atteggiamento sia stato Massimiliano Allegri, perchè tutti gli altri allenatori non ci sono riusciti".