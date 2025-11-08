PIANETAMILAN i nostri video VIDEO, Parma-Milan: pullman rossonero arrivato al ‘Tardini’ | PM News
PARMA-MILAN
VIDEO, Parma-Milan: pullman rossonero arrivato al ‘Tardini’ | PM News
01:09
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti al 'Tardini'. Alle ore 20:45 in campo per Parma-Milan! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Tardini' di Parma. Alle ore 20:45 tutti in campo per Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Maurizio Cardone