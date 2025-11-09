Pianeta Milan
Calamai: “Il Milan continua a buttare punti. Immagino la furia di Allegri. Lo scudetto …”

Parma-Milan, il giornalista Luca Calamai commenta l'occasione persa dai rossoneri che non riescono a portare a casa la vittoria. L'analisi da 'Tuttomercatoweb'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il giornalista Luca Calamai commenta così l'occasione persa dal Milan contro il Parma: "A proposito di occasioni perse, il Milan continua a buttare via punti. Immagino la furia di Allegri". Calamai continua con la sua analisi sulla partita nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb': "Farsi recuperare due gol dal Parma è fuori dall’idea di calcio del tecnico rossonero. Uno che, nella sua carriera da top allenatore, ha sempre dimostrato di saper sfruttare al meglio le occasioni".

Quale è il limite del Milan? Questo il parere di Calamai: "Invece questo Milan dimostra poca cattiveria nel gestire i risultati. Può capitare di perdere in casa alla prima giornata di campionato con una neo promossa. Ma ora che la macchina è lanciata regalare punti è un clamoroso autogol".

La sentenza del giornalista: "Non è con questo passo e con questo atteggiamento che il Milan può vincere lo scudetto. Anche se strada facendo il non partecipare alle Coppe Europee si rivelerà un vantaggio sempre più importante".

