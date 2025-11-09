Parma-Milan, Allegri: 'Punti buttati'. La scelta di Estupinan e le difficoltà

"Sono due punti buttati". Questo il commento di Massimiliano Allegri a 'Sky' dopo Parma-Milan 2-2. Tutta la 'rabbia' dell'allenatore rossonero: "Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati". Poi continua e spiega: "In area eravamo imbambolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare". Un'occasione quindi persa secondo l'allenatore del Milan. Anche in conferenza stampa ha rincarato la dose: "C'era da essere svegli, c'era da difendere, e non ci siamo riusciti. Eravamo imbambolati". PROSSIMA SCHEDA