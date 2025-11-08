Milan, Allegri nel post partita: “Sono due punti buttati. Eravamo imbambolati”

Sull'errore di Estupinan: "Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell'altro"
Su Leao e Pulisic: "Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette".
Sulla rimonta del Parma: "In area eravamo imbabolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare".
Su Leao: "Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite".
© RIPRODUZIONE RISERVATA