PARMA-MILAN

Milan, Allegri nel post partita: “Sono due punti buttati. Eravamo imbambolati”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48', la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità".

Sull'errore di Estupinan: "Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell'altro"

Su Leao e Pulisic: "Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette".

Sulla rimonta del Parma: "In area eravamo imbabolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare".

Su Leao: "Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite".

