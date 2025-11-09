Adrián Bernabé, centrocampista gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Parma, Bernabé sul gol contro il Milan: "Il più bello? Sicuramente il più importante"
"Può essere che sia stato il più bello, sicuramente il più importante. Il merito è di Britschgi che è andato a recuperare quella palla, la squadra si impegna sempre anche se non arriva il bel gioco. Abbiamo rischiato di vincerla, questa è la forza del gruppo e, al di là delle individualità che abbiamo in squadra, dobbiamo continuare su questa strada".
