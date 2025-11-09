Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Parma, Bernabé sul gol contro il Milan: “Il più bello? Sicuramente il più importante”

PARMA-MILAN

Parma, Bernabé sul gol contro il Milan: “Il più bello? Sicuramente il più importante”

Parma, Bernabé sul gol contro il Milan: 'Il più bello? Sicuramente il più importante'
Adrián Bernabé, centrocampista gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Adrián Bernabé, centrocampista gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

"Può essere che sia stato il più bello, sicuramente il più importante. Il merito è di Britschgi che è andato a recuperare quella palla, la squadra si impegna sempre anche se non arriva il bel gioco. Abbiamo rischiato di vincerla, questa è la forza del gruppo e, al di là delle individualità che abbiamo in squadra, dobbiamo continuare su questa strada".

Leggi anche
Parma, Delprato dopo il 2-2 contro il Milan: “All’intervallo ci siamo parlati e...
Giaccherini sul Milan: “Credo che i rossoneri abbiano questo problema. Contro il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA