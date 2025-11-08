Enrico Delprato, difensore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Parma, Delprato dopo il 2-2 contro il Milan: "All'intervallo ci siamo parlati e …"
PARMA-MILAN
Parma, Delprato dopo il 2-2 contro il Milan: “All’intervallo ci siamo parlati e …”
Enrico Delprato, difensore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
“Un punto importantissimo perché eravamo sotto 2-0 contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. Poi il gol di Bernabé ci ha dato una spinta in più per andare a recuperare la partita nel secondo tempo. Ci siamo parlati all’intervallo e abbiamo sistemato cosa non andava. Abbiamo avuto occasioni anche prima del 2-2, poi la partita è andata un po’ così”.
