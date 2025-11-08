Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Milan, Borghi commenta il pareggio di Parma: “Centrocampo male nel filtrare. Oggi un passo indietro. Nkunku..”

Milan, Borghi sul 2-2 di Parma: 'I rossoneri devono ancora maturare'
Il Milan pareggia 2-2 col Parma al ‘Tardini’ dopo un avvio promettente con Saelemaekers e Leao. Borghi su Sky Sport evidenzia le lacune del centrocampo e le difficoltà offensive, sottolineando un passo indietro rispetto alle precedenti...
Il Milan di Allegri non riesce a confermare il buon momento mostrato contro la Roma: al 'Tardini' termina 2-2 con il Parma. I rossoneri partono forte, aprendo le marcature con Saelemaekers e raddoppiando su rigore con Leao. Prima dell’intervallo, Bernabé accorcia per i padroni di casa con un gran gol. Nella ripresa il Parma si fa aggressivo e trova il pareggio con Delprato dopo diverse azioni pericolose. Nel finale, entrambe le squadre sembrano poter vincere, ma Pulisic e Saelemaekers sprecano due nitide occasioni per il Milan.

Le parole di Stefano Borghi sul pareggio tra Parma e Milan

Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato il deludente pareggio dei rossoneri, considerato il vantaggio accumulato nel primo tempo. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione del centrocampo del Milan: "Stasera la cosa da discutere è la peggior prestazione di Modric e di Fofana in questa stagione. Il centrocampo non è riuscito a gestire la partita, a maggior ragione sul 2-0. La gara di oggi ci dice che la squadra di Allegri deve ancora maturare. Sottolineo, il centrocampo non ha saputo filtrare in modo adeguato e ha contribuito anche questo nei due gol presi. Sul gol di Delprato, Fofana si perde il difensore del Parma, che gli sfila davanti senza alcun tipo di opposizione".

Le difficoltà dopo il gol di Leao: "Il Milan non ha aggredito la partita come ci si poteva aspettare. Ha atteso e l'ha sbloccata subito. Dopo il 2-0 ha lasciato la presa sul match e poi il gol ha cambiato tutto. Nella prima mezzora del secondo tempo non ha mai contenuto il Parma. Io credo che stasera ci sia stato un passo indietro rispetto alle altre partite nelle letture individuali difensive".

Su Saelemaekers: "Cresce in tutti i fattori. L'ultima cosa in cui è migliorato tanto è sul piano della qualità. Ha avuto la fortuna di aver incontrato nel suo percorso allenatori come Motta, Ranieri e Allegri. Tre modi di allenare diversi ma che gli hanno fatto davvero bene".

Sulla prestazione deludente di Nkunku: "Non sembra un giocatore attivato. Penso che il compito stasera fosse il meno ideale per le sue caratteristiche. Non è una prima punta, è un attaccante di sostegno. Ma in una partita come quella di stasera devi dare di più".

