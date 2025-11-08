Parma-Milan 2-2, così Gabbia nel post-partita di 'DAZN'

Su come si è spiegato l'approccio nella ripresa :“Me lo sono spiegato che non siamo scesi bene in campo. Non siamo riusciti a compattarci e comunicare nella maniera giusta e alla fine non abbiamo difeso bene. È questo il grande dispiacere di questa sera. È quello che ci deve far migliorare per non perdere più punti del genere, perché quest’anno ne abbiamo già persi abbastanza di questo tipo”.