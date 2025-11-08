Sulle difficoltà create invece dal Milan alla sua squadra: “Sicuramente abbiamo sofferto due ripartenze e quelle ripartenze dovevano essere chiuse prima. È vero che stavamo soffrendo un po’ dal nostro lato sinistro, loro creavano superiorità lì. Dobbiamo provare a vincere ma sempre avendo equilibrio. Gli attaccanti si sono sacrificati e si abbassavano tanto per fare densità. Quello che avevamo in testa era di vincerla”.
Su Sascha Britschgi: “Merito del club, della dirigenza, dello scouting che lavorano tanto con una visione chiara. Proviamo ad accelerare i processi di adattamento di tutti i giocatori, Britschgi l’ha fatto subito in tutti i ruoli. Ha una personalità e una volontà di crescere che gli permetteranno di fare meglio perché ci sono ancora tanti spunti da migliorare ma ha la mentalità giusta per farlo".
