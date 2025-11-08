Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Parma, Cuesta sul pareggio contro il Milan: 'Noi avevamo in testa di vincerla. Su Britschgi ...'
Carlos Cuesta, allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Carlos Cuesta, allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Parma-Milan 2-2, così Cuesta nel post-partita di 'DAZN'

Sulla bella reazione del Parma dopo il primo tempo di difficoltà: “Abbiamo provato fino alla fine, noi ci proviamo sempre al massimo a vincere. Questo gruppo sa reagire ai momenti di difficoltà, non è facile essere qua, perdere 0-2 in casa contro il Milan, e reagire in questo modo… È un grande valore, senza dubbio quello lo prendiamo, dobbiamo continuare su questa strada, ma ci sono anche tante cose su cui lavorare. Prenderemo la sosta con tanta voglia di migliorare”.

Sulle difficoltà create invece dal Milan alla sua squadra: “Sicuramente abbiamo sofferto due ripartenze e quelle ripartenze dovevano essere chiuse prima. È vero che stavamo soffrendo un po’ dal nostro lato sinistro, loro creavano superiorità lì. Dobbiamo provare a vincere ma sempre avendo equilibrio. Gli attaccanti si sono sacrificati e si abbassavano tanto per fare densità. Quello che avevamo in testa era di vincerla”.

Su Sascha Britschgi: “Merito del club, della dirigenza, dello scouting che lavorano tanto con una visione chiara. Proviamo ad accelerare i processi di adattamento di tutti i giocatori, Britschgi l’ha fatto subito in tutti i ruoli. Ha una personalità e una volontà di crescere che gli permetteranno di fare meglio perché ci sono ancora tanti spunti da migliorare ma ha la mentalità giusta per farlo".

