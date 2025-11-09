Parma-Milan 2-2, due punti persi stavolta per i rossoneri che passano in vantaggio di due gol, ma poi si fanno rimontare dagli emiliani giocando un inizio di secondo tempo davvero sotto ritmo e non al massimo. La squadra di Allegri non riesce a vincere e a chiudere al meglio questo mini ciclo da sosta a sosta. Ecco i voti dell'allenatore rossonero dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA