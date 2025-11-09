Il Milan Primavera cade 1-2 contro la Juventus allo Sportitalia Village: vantaggio di Scotti, poi rimonta bianconera firmata Grelaud e Biggi nel finale. Nonostante il risultato, prestazione convincente in vista della prossima sfida con la Fiorentina
Sabato pomeriggio, allo Sportitalia Village, tra Milan e Juventus finisce con il risultato di 1-2 in favore dei bianconeri. Il Milan Primavera passa in vantaggio grazie a una splendida rete di Scotti, ma la Juventus ribalta la partita prima con Grelaud e poi nel finale passa con il gol di Biggi. La squadra di Giovanni Renna, reduce dall'1-1 con la Lazio, conferma ancora una volta il suo andamento: prestazioni convincenti ma pochi punti raccolti.
Nel primo tempo i giovani rossoneri hanno mostrato personalità, ritmo e un pressing efficace nella metà campo avversaria. Nella ripresa, però, l'intensità del Milan è calata e la Juve di Simone Padoin ne ha approfittato, sfruttando la maggiore lucidità nel finale. Prima il rigore juventino, poi parato da Bouyer, poi la rete decisiva di Biggi al minuto 88 hanno sancito la rimonta bianconera. Tra i migliori in campo per i rossoneri rientra Scotti, autore di un gol di grande qualità e punto di riferimento costante per l'attacco del Diavolo.