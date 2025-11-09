Nel primo tempo i giovani rossoneri hanno mostrato personalità, ritmo e un pressing efficace nella metà campo avversaria. Nella ripresa, però, l'intensità del Milan è calata e la Juve di Simone Padoin ne ha approfittato, sfruttando la maggiore lucidità nel finale. Prima il rigore juventino, poi parato da Bouyer, poi la rete decisiva di Biggi al minuto 88 hanno sancito la rimonta bianconera. Tra i migliori in campo per i rossoneri rientra Scotti, autore di un gol di grande qualità e punto di riferimento costante per l'attacco del Diavolo.