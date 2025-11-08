Poi, al 13' Scotti, al termine di una bella combinazione in velocità con Lorenzo Ossola, potrebbe raddoppiare, ma la sua botta sul primo palo dall'interno dell'area di rigore è parata, in bello stile, da Radu in tuffo plastico sulla sua destra. La Juventus Primavera si fa vedere, al 17', con un tentativo velleitario di Léo Bamballi, arginato senza alcun problema dalla retroguardia rossonera.

Qualche minuto di pressione, però, e la Juventus perviene al pareggio. Josue Grelaud, in area di rigore rossonera, sfida nell'1 vs 1 Tommaso Mancioppi, lo supera e scarica in porta un sinistro che passa sotto le gambe di Léo Bouyer. Tutto da rifare, dunque, per il Milan di Renna. Il Diavolo impiega qualche minuto per riassestarsi, ma, al 27', va veramente ad un passo dal nuovo vantaggio.

Ossola fa correre Luca Nolli sulla destra; il terzino rossonero arriva quasi sul fondo e mette il pallone al centro per l'accorrente Scotti. La conclusione del capitano, però, sibila di poco fuori dal palo alla destra della porta bianconera. Ci prova, poi, al 30', anche Filippo Plazzotta: bello il suo slalom nel cuore dell'area della Juve, ma conclude debole e centrale. Tentativo, al 32', anche di Mancioppi, ma il Diavolo non sfonda.

Break della Juventus, al 33', con il tiro da fuori area di Gabriele Finocchiaro: la sfera termina alta sulla traversa. È ancora il Milan, però, a farsi vedere al 36' sotto porta con l'ennesima combinazione tra Ossola e Scotti: assist, dalla trequarti, del primo e colpo di testa del secondo con il pallone che si spegne di poco alla sinistra del palo della porta difesa da Radu. Il primo tempo termina, senza recupero, 1-1 tra Milan e Juventus.

Primavera 1, Milan-Juventus 1-2: la cronaca del secondo tempo — Dopo alcune iniziali fasi di studio, il Milan Primavera crea la prima occasione della ripresa al 53'. Ossola serve Scotti sulla sinistra; il capitano mette il pallone in mezzo per l'accorrente Mancioppi che, però, arriva tardi - in area piccola bianconera - all'appuntamento con il gol. Il Diavolo, però, c'è e insiste. Al 56' il tiro-cross di Mancioppi, per poco, non causa l'autorete di Edoardo Vallana e, sul susseguente corner, sul cross di Nolli, colpo di testa di Nirash Perera con il pallone che termina fuori di poco.

Ancora Milan al tiro, al 64', con Plazzotta, ma il suo sinistro al volo dall'interno dell'area di rigore della Juve è deviato in angolo. I rossoneri hanno un'enorme chance per andare in gol al 69'. Contropiede stupendo del Milan avviato da Hamadoun Cissé, ispirato da Ossola e rifinito da Scotti per Edoardo Tartaglia. Il terzino rossonero rientra, si porta il pallone sul destro e tira: la sfera sorvola di poco la traversa! La gara si accende, poi, nella fase finale del match. Al 77', infatti, Iván López sfugge al controllo di Federico Colombo, che lo trattiene e lo mette giù. Per l'arbitro Fabrizio Ramondino è calcio di rigore per la Juve.

Dal dischetto si presenta, al 78', Antonio Stefano Merola: Bouyer, però, indovina l'angolo, si butta sulla destra e neutralizza il penalty dell'attaccante bianconero. Sull'azione successiva, al 79', Ossola crea per la volée di Andrea Di Siena: Radu, però, si supera sul tiro in porta del giocatore rossonero. Il Diavolo crea delle mischie in area, con Scotti protagonista, ma senza esito. La Juventus, però, ci crede un po' di più nel finale, e, all'88', trova il vantaggio. Lancio lungo di Merola che trova il neo-entrato Silvano Biggi in campo aperto. L'attaccante sfugge a Colombo e batte Bouyer da distanza ravvicinata.

Nei 4' di recupero concessi dall'arbitro non succede null'altro, se non una rissa tra le parti presto sedata dall'arbitro. Milan-Juventus 1-2: una sconfitta cocente, giunta nel finale, in una gara affrontata a testa alta e con tanti assenti. Che peccato!