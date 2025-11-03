Milan Primavera, finisce in parità il match contro la Lazio: il tabellino

Pianeta Milan
Il Milan Primavera non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro la Lazio nel match valido per la decima giornata del campionato: al gol dei biancazzurri con Munoz, ha risposto per i rossoneri, pochi minuti dopo, capitan Scotti
Il Milan Primavera ottiene un pareggio esterno per 1-1 nel match valido per la decima giornata del campionato di Primavera 1. Le reti sono state realizzate tutte nei primi minuti di gioco: padroni di casa in vantaggio al 9° con Munoz che si inserisce in area di rigore e batte Bianchi, pareggio dei rossoneri al 16° con capitan Scotti con una torsione su cross di Orsola. Occasione importante ancora per i rossoneri.

Lazio-Milan Primavera, la cronaca del match

Dopo il pareggio i rossoneri al 20° creano pericoli sempre con Scotti che sfiora il gol con un tiro cross. Al 43° il Milan spreca l'occasione del vantaggio con Mancioppi che fallisce un calcio di rigore concesso per fallo sullo stesso calciatore. Nella ripresa gli ospiti si rendono nuovamente pericolosi con un tiro a giro del solito Scotti. Ma al 77° è la Lazio a sfiorare il gol con un colpo di testa di Pernaselci che impegna i guantoni di uno straordinario Bianchi.

Nel finale Renna inserisce Angelicchio e Viana Seedorf, ma non cambia il punteggio. Con questo pareggio i rossoneri salgono a sedici punti in classifica. Nella prossima giornata è atteso il match contro la Juventus.

