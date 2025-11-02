Alla prima, vera azione del match - 9' - i padroni di casa vanno in vantaggio. Flavio Sulejmani, al limite dell'area di rigore rossonera, difende bene il pallone poi vede e serve l'inserimento di Cristo Muñoz. Controllo e tiro di sinistro del centrocampista spagnolo, palla sotto la traversa imparabile per Alessandro Bianchi.

Il Milan reagisce al 14', quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Luca Nolli al limite dell'area, Scotti colpisce di testa: pallone di poco alto sulla traversa. Il gol del Diavolo, però, è nell'aria e arriva al 16'. Bel cross, calibrato, di Ossola dalla destra e colpo di testa - in area piccola - di capitan Scotti a battere inesorabilmente Gioele Bosi sul primo palo.

I rossoneri insistono e, tre minuti più tardi, ancora Ossola, sempre dalla destra, prova a servire Scotti in area di rigore biancoceleste, ma sbaglia la misura del passaggio. Al 21' Tartaglia lancia in profondità Ossola: il trequartista rossonero si inserisce in area laziale e, di sinistro, cerca il secondo palo: conclusione fuori di poco. Ma è un gran bel Milan.

La Lazio prova a farsi vedere al 27', ma il suggerimento di Sulejmani per Sana Fernandes è impreciso, ma è ancora il Milan, al 32', a rendersi pericoloso: gran cambio gioco di Tartaglia, dalla sinistra, a trovare Ossola sul versante opposto. Il numero 22 rossonero rientra sul sinistro e tira. La sua conclusione, deviata, finisce in calcio d'angolo.

I padroni di casa tentano di rialzare la testa nel finale della prima frazione di gioco, ma è il Milan che ha la chance per tornare in vantaggio. L'arbitro assegna, al 42', un calcio di rigore ai rossoneri per un intervento - in ritardo - di Tommaso Bordoni su Tommaso Mancioppi. Dal dischetto si presenta lo stesso Mancioppi: conclusione centrale, Bosi respinge con i piedi. È anche l'ultimo sussulto del primo tempo, che termina dunque 1-1.

Primavera 1, Lazio-Milan 1-1: la cronaca del secondo tempo — La prima fiammata - se così si può dire - della ripresa arriva al 51', con la conclusione - imprecisa - dalla lunga distanza di Tartaglia. Milan Primavera, però, vicino al gol 55', quando Plazzotta, con un lancio chilometrico, trova Mancioppi nella metà campo avversaria. Il centrocampista rossonero porta il pallone, poi lo cede a Scotti: conclusione potente, dalla distanza, per il capitano rossonero con pallone di poco sul fondo.

Sussulto, poi, al 63' quando Tartaglia, dopo aver guidato la transizione rossonera, trova Ossola sulla destra: tiro-cross del fantasista rossonero con il pallone che termina sul palo. Sotto misura interviene Plazzotta che batte Bosi da distanza ravvicinata. L'arbitro Caruso, però, annulla - giustamente - la marcatura per fuorigioco. Il Milan insiste, con ritmo, alla ricerca del vantaggio: Tartaglia è una vera e propria spina nel fianco nella retroguardia biancoceleste.

Nella parte finale della ripresa, però, è la Lazio ad averne di più. I biancocelesti, in particolare, vanno vicini al gol al 77'. Sul cross dalla sinistra di Lorenzo Calvani, il difensore del Milan, Damir Zukić, prova ad anticipare il suo diretto avversario ma tocca il pallone verso la propria porta. Vola Bianchi che tira fuori una parata pazzesca e toglie il pallone dalla porta con un riflesso felino sulla propria sinistra.

I biancocelesti ci provano ancora, prima con Tommaso Montano, poi con Sulejmani. Nel finale il Milan Primavera prova a riprendere il controllo delle operazioni, nonostante ben tre 2009 in campo tra le fila della compagine di Renna. L'arbitro concede 4' di recupero, nel corso dei quali succede poco e niente: gioco molto fermo e spezzettato. Alla fine Lazio-Milan del campionato Primavera 1 termina con un 1-1 giusto: terzo pareggio nelle ultime quattro gare per il Diavolo, che rimane imbattuto per la sesta partita consecutiva.